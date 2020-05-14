217 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 200 اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو.وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 27321 اليوم من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل.وزاد إجمالي الإصابات إلى 229540 اليوم الخميس.