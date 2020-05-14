40 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.وبهذا تكون ماليزيا قد سجلت 6819 حالة إصابة إجمالا و112 وفاة.وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، أعلن البنك المركزي الماليزي، إن ماليزيا باعت ما قيمته 3.5 مليار رنجيت من سندات إسلامية تستحق في 2034 بمتوسط عائد 3.235%.