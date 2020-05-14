الأطباء تقدم بلاغها للنائب العام ضد «عجينة» وتتهمه بانتهاك الدستور والقانون

تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس محافظة الدقهلية النائب إلهامي عجينة، بشخصه وبصفته.جاء ذلك بناء على ما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، حيث فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9 مايو 2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مدته حوالي ثلاثة عشر دقيقة بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية".وقالت النقابة: "بمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلماني وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".وأضافت أن ما قام به المشكو في حقه يمثل إنتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أدائهم عملهم المنوط بهم أداءه، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وإنتهاكًا لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.وأشارت إلى أن المشكو فى حقه قد خالف كافة قرارات دولة رئيس الوزراء وتعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وذلك بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى، خاصة وأن المشكو فى حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ فى وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى.