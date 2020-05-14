زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، ومجموعات من المزارعين شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار وقذائف صوتية وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة 3 أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارًا بمركبي صيد على الأقل، واضطرار الصيادين للهروب إلى شاطيء البحر، كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين شرق خان يونس، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم.وفي منطقة الشوكة الحدودية شرق مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المزارعين ورعاة الأغنام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي منع الصيادين في بحر غزة من ممارسة مهنتهم، وتهاجم المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.