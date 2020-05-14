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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ100 كرتونة غذائية.. جامعة أسوان تدعم العمالة غير المنتظمة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:11 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة وزعت اليوم 100 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير منتظمة بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار دعم العمالة اليومية بالتعاون مع مؤسسه تنمية الأسرة المصرية، برئاسة الدكتورة سهير المصري وبالتعاون مع القوات المسلحة، ودعمًا للعمالة غير المنتظمة بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار الجامعة للتنمية البشرية، أن الجامعة تحرص على دعم العمالة الغير منتظمة لمساعدتها في تجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وكذلك دعمهم اجتماعيًا خلال شهر رمضان بتوفير كمية من المساعدات للعمالة غير المنتظمة.

وأشارت الدكتوره سهير المصري، إلى أن المؤسسة تقوم بدورها المجتمعي بإطلاق مبادرة ابدأ بنفسك لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم المساعدات لهم للتخفيف عنهم عبء الحياة المعيشية في ظل مواجهة فيروس كورونا.
جامعة أسوان
جامعة أسوان
جامعة أسوان
جامعة أسوان

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