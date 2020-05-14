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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 2549 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

الخميس 14/مايو/2020 - 11:08 ص
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 2549 حالة، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 78003 حالات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 26235 حالة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم تسجيل 3722 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 134 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في أحدث بيان لها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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