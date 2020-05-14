الهند تسجل 2549 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 2549 حالة، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة.وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 78003 حالات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 26235 حالة.وأضافت القناة الهندية أنه تم تسجيل 3722 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 134 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في أحدث بيان لها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.