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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: الوضع الاقتصادي بسبب كورونا أخطر من التحدي الصحي

الخميس 14/مايو/2020 - 10:49 ص
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مدى خطورة الوضع الاقتصادي على الرغم من عدم انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في البلاد بشكل كبير.

جاء ذلك- وفق ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الخميس- أثناء مشاركة قريشي في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون تلبية لدعوة من روسيا.

وقال قريشي: "على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات في ضوء زيادة الاختبارات، إلا أننا لم نشهد وضعًا متفجرًا من حيث ارتفاع الحالات، وظل عدد الوفيات محدودًا".

حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون فلاديمير نوروف ومدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون جوماخون جيوسوف.

وكانت باكستان قد سجلت 2468 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 35384.

وعبر وزير الخارجية الباكستاني عن قلقه من الأثر الاقتصادي للوباء، وقال: "إن التحدي الاقتصادي الذي تواجهه الدول النامية ربما أخطر من التحدي الصحي".

وشدد قريشي على أن "دور منظمة شانغهاي للتعاون في تنسيق مواجهة هذا التحدي بشكل جماعي سيكون حاسمًا في المستقبل".

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