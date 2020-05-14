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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإمام الأكبر يلقي كلمة للعالم ضمن «صلاة من أجل الإنسانية» اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 10:45 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
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يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة في إطار مشاركته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال الأزهر في بيان اليوم، إنه من المقرر أن تبث كلمة الإمام الأكبر مباشرة على موقع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الصفحات الرسمية للأزهر الشريف في تمام الساعة ٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أطلقت في الثاني من مايو الجاري دعوة «صلاة من أجل الإنسانية»، ودعت فيها شعوب العالم كافة، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير فى الرابع عشر من مايو الجاري، كل فرد فى مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية، ولاقت الدعوة تأييدًا واهتمامًا كبيرًا من جانبِ عددٍ كبيرٍ من القياداتِ والمؤسساتِ الدينيَّةِ والسياسيَّةِ ‏والشعبيَّةِ حولَ العالمِ.

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