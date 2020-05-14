322 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 4341 حالة.وقالت الوزارة - في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم - إن الإصابات تشمل 80 حالة لعمانيين، و242 لغير عمانيين.وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1303، لافتة إلى تسجيل 17 حالة وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.