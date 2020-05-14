الإحصاء: منظومة الدعم تغطى 88.5% من المصريين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالي عدد الأسر المصرية 24.7 مليون أسرة، منها 11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر، مقابل 13.7 مليون أسرة فى الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر.ولفت جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمى للأسرة، إلى أن 34.1% من أفراد الأسر في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، 26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من (15- 29 سنة)، 35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من (30- 64 سنة)، بينما تمثل نسبة كبار السن في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) 4.6%.وقدر الإحصاء متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة، بحوالى 51.4 ألف جنيه لإجمالي الجمهورية، منها 56.3 ألف جنيه للحضر، و47.3 ألف جنيه للريف.كما أظهرت بيانات الإحصاء أن 88.5% من الأسر المصرية تتم تغطيتها بمنظومة الدعم الجديدة عام 2017- 2018، وبلغت نسبة التغطية فى الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر.فيما بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل 9.8 مليار جنيه بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة، إضافة إلى 2.5 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد، كما بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن 5.8 مليار جنيه بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون أسرة.