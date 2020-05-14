752 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس، إنها سجلت 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26098 حالة.وقررت سلطات سنغافورة استئناف عمل بعض الشركات اعتبارًا من يوم 5 مايو الحالي، من بينها مراكز الطب الصيني التقليدي، وسيتمكن سكان البلاد من ممارسة الرياضة في أراضي الوحدات السكنية الخاصة، في حين ستبقى حمامات السباحة والصالات الرياضية مغلقة.