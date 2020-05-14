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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. محكمة أوروبية تصدر حكمها في «احتجاز المجر لطالبي اللجوء»

الخميس 14/مايو/2020 - 08:23 ص
محكمة أوروبية
محكمة أوروبية
وكالات
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من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، قرارها بشأن ما إذا كانت المجر قامت باحتجاز طالبي اللجوء بصورة غير قانونية في منطقة مرور على حدودها مع صربيا، التي ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت بودابست قد تعرضت لانتقادات من بروكسل لموقفها المتشدد تجاه المهاجرين، الذي تم الطعن عليه أكثر من مرة أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقد أقام الدعوى الحالية أربعة من طالبي اللجوء من إيران وأفغانستان، الذي جرى احتجازهم في منطقة روسزكي الحدودية بعد وصولهم عبر صربيا.

وقد رفضت بوادبست طلباتهم للجوء، قائلة إن صربيا دولة مرور أمنة، وكان يتعين عليهم تقديم طلباتهم للجوء هناك.

ومع ذلك، رفضت بلجراد استعادتهم، مشيرة إلى أنهم لم يدخلوا المجر بصورة غير قانونية، لذلك لا تنطبق عليهم بنود اتفاق إعادة المهاجرين بين
الدولتين.

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