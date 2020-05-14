ألمانيا: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ172239 حالة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 172239 حالة.وأفادت البيانات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 7723 حالة.وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.وكان الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا.وحثت المفوضية الأوروبية على عودة حرية الحركة دون قيود داخل أوروبا مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي.