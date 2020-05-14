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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطالب منظمة الهجرة الدولية بدعم جهود إنهاء معاناة العالقين

الخميس 14/مايو/2020 - 07:33 ص
السودان
السودان
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن بعثتها الدائمة في جنيف خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، لاسيما المرضى منهم وكبار السن، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان صباح اليوم الخميس، أن بعثة السودان في جنيف على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لرصد مستجدات الوباء دوليا.

وأشارت إلى أن السودان وقّع على الرسالة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بشأن الآثار السالبة للتدابير القسرية على جهود الدول الواقعة تحتها في مكافحة جائحة كورونا، التي انضم السودان إليها مع كل من روسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا ونيكاراغوا وزمبابوي وبوليڤيا.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالالمبور، حيث بادرت هذه الجاليات بتوفير كثير من المعينات الطبية اللازمة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

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