«سانوفى» الفرنسية: أى لقاح سنطوره ضد كورونا سيكون متاحًا للجميع

قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي» إنها تخطط لجعل أي لقاح تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد، متاحًا للجميع.وذكرت الشركة في تغريدة عبر «تويتر»، مساء الأربعاء، أن مديرها العام بول هدسون، قال: «إن اللقاح ضد كورونا سيتاح لكافة الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية».وجاءت الرسالة بعد أن قال هدسون في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: «إن الولايات المتحدة ستكون لها الأولوية؛ لأنها كانت أول من قام بتمويل أبحاث الشركة».وقال هدسون لبلومبرج: «الولايات المتحدة لديها الحق في أكبر طلبية مسبقة؛ لأنها استثمرت في تحمل الخطر».وفي أبريل، قالت شركتا سانوفي وجلاكسو سميث كلاين للأدوية إنهما ترغبان في العمل معًا على لقاح ضد فيروس كورونا.وإذا نجحت التجارب، سيكون اللقاح متاحًا في النصف الثاني من 2021.