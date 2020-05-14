الصين: 3 إصابات جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من مايو انخفاضًا من سبع حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من ثمانية في اليوم السابق.ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82929، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.