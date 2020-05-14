أمريكا: أكثر من 1800 وفاة جراء كورونا فى 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1،813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 84،059، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز، الأربعاء.وبلغ عدد الإصابات في البلد الأكثر تضررًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد 1،389،935 حالة مؤكدة، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرًا لها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.