حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 14 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتكيّف أكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة، على مدى الأيام الآتية وتعبر عن نفسك ببلاغة كلّية.عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله، حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.