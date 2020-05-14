حظك اليوم.. برج القوس الخميس 14 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات؛ لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه.صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله، حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.