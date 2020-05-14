أكاديمى: يجب عدم التعويل على وعى المواطنين فى أزمة كورونا

شدد أحمد كمال دياب أستاذ الطفيليات والمناعة بكلية الطب جامعة أسيوط، علي ضرورة تعقيم من يدخل الجيم أو النادي الرياضي وأن تكون المساحة المخصصة لكل فرد هي متر مربع، ومراعاة عدم الإحتكاك وتجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، وضرورة أن يكون عدد قليل من الناس داخل النادي أو الجيم الرياضي سواء من المواطنين أو العاملين ويذهبون علي فترات متباعدة، كما أن الأماكن التي يتم فيها التجمعات بشكل خاص لا بد أن يتبع داخلها إجراءات خاصة صارمة.وأوضح أن، الفيروس ينتقل بشكل كبير عن طريق الرذا والعطس والإتصال المباشر بين الأفراد، وكذلك يستطيع الفيروس الحياة في المادة الرطبة التي يعيش بها، وقد تقضي درجة الحرارة العالية على الفيروس لذلك لابد من ترك الملابس فترة كافية في الشمس، ولكن الاعتماد علي درجة الحرارة العالية والتهاون في باقي إجراءات الوقاية هو خطر فادح.واستطرد نحن، الآن أصبحنا نضع احتمالية أن كل شخص لديه أعراض برد من الممكن أن يكون مصابًا بكورونا فالموضوع خرج عن السيطرة قليلًا، والأسوء أن هناك أشخاص مصابون بلا أعراض.وأستكمل أن، الحياة لا بد أن تستمر وجائحة مرض كورونا في العالم مدته قد تطول ومن هنا كان لا بد من التخطيط للخروج وتشغيل عجلة الإقتصاد ورجوع الأشخاص لعملهم فقد تضرر عمل فئات كثيرة وقل دخلها لكن هذا لا يعني التساهل باتباع قواعد الحماية والنظافة الشخصية بل العكس.وناشد الدولة بعدم التعويل علي وعي المواطن لأن ذلك قد فشل في المرحلة السابقة، بل يجب اتخاذ قواعد وإجراءات صارمة وفرضها، كما يجب علي المواطن أن يدرك فكرة حماية نفسه بنفسه وأن يتعظ من تجربة الأشخاص الذين أصيبوا.وأشاد بدور الدولة في متابعة ومواجهة الأزمة ولكن البيروقراطية الفردية وتصرفات المواطن تفسد ذلك بأسلوب الحياة الخاطئ، فبعض المواطنين يختلطون بالنهار معتقدين أن الخطر فقط يمكن بالليل وقت الحظر.