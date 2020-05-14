نائبة فى مجلس الدوما الروسى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت أوكسانا بوشكينا، نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما الروسي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت بوشكينا، عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»: «لا أشعر بأي أعراض.. درجة حرارتي طبيعية.. وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أن التغييرات في الرئتين طفيفة للغاية.. لولا الاختبار لما خطر ببالي أني مريضة»، معبرة عن الأمل في العودة إلى الصف قريبًا.جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن عضوين جديدين في المجلس أظهر اختبارهما لفيروس كورونا نتيجة إيجابية، ما رفع العدد الإجمالي للبرلمانيين المصابين إلى خمسة، وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية.وأضافت بوشكينا: «سأكشف عن نصف اللغز.. إنني إحدى النائبين اللذين تحدث عنهما فولودين».