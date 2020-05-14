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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتانى: أزمة كورونا تحت السيطرة

الخميس 14/مايو/2020 - 03:46 ص
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن «الوضع تحت السيطرة» بعد تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وعبر ولد الغزواني في تغريدة، فجر اليوم الخميس عن تعازيه لذوي الفقيد الذي توفي أمس الأول بعد إصابته بالفيروس، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع السلطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة.

وكان ولد الغزواني قد بدأ تغريدته بتهنئة الموريتانيين بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، فجر اليوم، عن تسجيل إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد لمواطنة موريتانية تبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة.

ويأتي تأكيد الرئيس الموريتاني على أن الوضع تحت السيطرة ساعات بعد إعلان وزارة الصحة الموريتانية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إخضاع عشرات ممن خالطوا متوفى بفيروس كورونا.

وسجلت في موريتانيا منذ مارس الماضي ستة عشر حالة شفي ستة من أصحابها وتوفي اثنان ويتعالج ثمانية آخرون.

كانت موريتانيا قد عاشت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من دون مصابين بالفيروس بعد شفاء المصابين وهو دفع الحكومة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية.

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