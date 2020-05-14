المؤشر نيكى ينخفض 0.62% فى بداية التعاملات ببورصة طوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.ونزل نيكي 0.62 في المئة إلى 20140.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.66 في المئة إلى 1464.99 نقطة.وسجلت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملموسًا، خلال تعاملات الإثنين الماضي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية في تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومة اليابان البدء في رفع حالة الطوارئ في الأقاليم اليابانية التي لم تتضرر كثيرًا من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك قبل انتهاء العمل بحالة الطوارئ التي سبق إعلانها في مختلف أنحاء البلاد لوقف انتشار الفيروس يوم 31 مايو الحالي.