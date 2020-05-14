إخلاء سبيل المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بسبب كورونا

أخلت السلطات الأمريكية سبيل بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، من السجن، اليوم الأربعاء، بعد طلب من جانب محاميه بسبب جائحة كورونا.وقال كيفين داونينج، محامي مانافورت، إن موكله سيقضي باقي مدة سجنه - حوالي 4 سنوات - في الاحتجاز المنزلي، بعد أن أمضى قرابة الثلث من مدة عقوبته في سجن فيدرالي في ولاية بنسلفانيا.وكان مانافورت قد بدأ تنفيذ عقوبة السجن في يونيو 2018، وهو يمضي 7.5 سنة بعد ثبوت إدانته بجرائم احتيال مصرفية وضرائبية ورشاوى حصل عليها من جهات أجنبية.وكانت المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون في أنحاء الولايات المتحدة قد دعت إدارة السجون إلى البدء في نقل قرابة 2500 سجين ممن يمكن تعرضهم لمخاطر الفيروس إلى الاحتجاز المنزلي اعتبارًا من الأسبوع الجاري، في مسعى لوقف انتشار المرض في السجون.وقد طلب محامي مانافورت نقله إلى منزل تقيم به زوجته في ولاية فيرجينيا، لافتًا إلى أن مانافورت ـ البالغ من العمر 71 عامًا ـ يعاني من مشكلات صحية أخرى في الكبد والجهاز التنفسي.