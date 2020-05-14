رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء سبيل المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بسبب كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 02:02 ص
بول مانافورت
بول مانافورت
أ ش أ
طباعة
أخلت السلطات الأمريكية سبيل بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، من السجن، اليوم الأربعاء، بعد طلب من جانب محاميه بسبب جائحة كورونا.

وقال كيفين داونينج، محامي مانافورت، إن موكله سيقضي باقي مدة سجنه - حوالي 4 سنوات - في الاحتجاز المنزلي، بعد أن أمضى قرابة الثلث من مدة عقوبته في سجن فيدرالي في ولاية بنسلفانيا.

وكان مانافورت قد بدأ تنفيذ عقوبة السجن في يونيو 2018، وهو يمضي 7.5 سنة بعد ثبوت إدانته بجرائم احتيال مصرفية وضرائبية ورشاوى حصل عليها من جهات أجنبية.

وكانت المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون في أنحاء الولايات المتحدة قد دعت إدارة السجون إلى البدء في نقل قرابة 2500 سجين ممن يمكن تعرضهم لمخاطر الفيروس إلى الاحتجاز المنزلي اعتبارًا من الأسبوع الجاري، في مسعى لوقف انتشار المرض في السجون.

وقد طلب محامي مانافورت نقله إلى منزل تقيم به زوجته في ولاية فيرجينيا، لافتًا إلى أن مانافورت ـ البالغ من العمر 71 عامًا ـ يعاني من مشكلات صحية أخرى في الكبد والجهاز التنفسي.

موضوعات متعلقة

«مدبولى» يكلف بنقل طبيب أصيب بعدم الرؤية بمستشفى للعزل إلى الرعاية العاجلة

أحمد السقا يخضع لجراحة

16548 إصابة و264 وفاة بكورونا في إسرائيل

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

عمرو السولية: لم أفكر فى الرحيل عن الأهلى

رمضان صبحى: أخبار سارة تنتظر جماهير الأهلى (فيديو)

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر