عمرو السولية: لم أفكر فى الرحيل عن الأهلى

أكد عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه لم يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في بداية مشواره مع الفريق.وقال «السولية»، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»، اليوم الخميس: «لم أفكر على الإطلاق في الرحيل عن الأهلي، بعد استبعادي من التشكيل الأساسي في بداية مشواري مع الفريق، حيث دخلت في تحد خاص لإثبات نفسي مع الأهلي واللعب بشكل أساسي».وأضاف: «خلال تلك الفترة شعرت أن التقصير من جانبي، لذلك بذلت أقصى جهد مع الفريق حتى أشارك في التشكيل الأساسي، وتمسكت بالفرصة بعدما أتيحت لي، وبدأت أشارك بشكل أساسي مع الأهلي في عهد حسام البدري».وتابع:«شعرت بالظلم بعد استبعادي من المنتخب المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وأمم أفريقيا 2019، حيث كان مستواي في تلك الفترة يؤهلني للانضمام للمنتخب».