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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب ثانية ثانوى يؤدون امتحانات الرياضيات وعلم النفس إلكترونيًا.. اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 01:44 ص
الامتحانات إلكترونيا
الامتحانات إلكترونيا
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، آخر امتحاناتهم في الأسبوع الثاني، حيث يجري الطلاب الاختبارات في مادتي الرياضيات التطبيقية لشعبة العلمي علوم، وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا من منازلهم من خلال موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بواسطة أجهزة التابلت وبعض أجهزة والحواسب الشخصية وأجهزة المحمول، وذلك في المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضي.

ويقوم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بأداء الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

كما تم تخصيص الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

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