رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اتحاد النقل الجوى»: السفر الدولى الأكثر تأثرًا بسبب «كورونا»

الخميس 14/مايو/2020 - 01:34 ص
الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
أ ش أ
طباعة
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا»، تحليلًا جديدًا بشأن الضرر الذي لحق بالسفر الجوي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يوضح أن السفر لمسافات طويلة «السفر الدولي» سيكون هو الأكثر تأثرًا، ولا يُتوقع تجاوز مستويات السفر في عام 2019 حتى عام 2023.

ووضع الاتحاد - في تحليله الجديد - احتمالين للسفر الجوي: الأول يتوقف على افتتاح الأسواق المحلية في الربع الثالث من عام 2020 مع فتح الأسواق الدولية بشكل أبطأ بكثير، وفي هذه الحالة توقع التحليل أن يكون الطلب العالمي على الركاب الذي يُقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين أقل بنسبة 24% من مستويات 2019، وأقل بنسبة 32% لعام 2021 عن توقعات الإياتا الصادرة في أكتوبر العام الماضي.

أما الاحتمال المتشائم يستند إلى فتح أبطأ للاقتصادات وتخفيف قيود السفر مع عمليات الإغلاق الممتدة حتى الربع الثالث ربما بسبب موجة ثانية من الفيروس، وهو ما من شأنه أن يؤخر انتعاش السفر الجوي، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون مؤشرات الطلب العالمي على الركاب في عام 2021 أقل بنسبة 34% من مستويات 2019، وأقل بنسبة 41% من التوقعات السابقة لعام 2021.

وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك، أن الإياتا يعارض إجراءات الحكومات التي تتخذ تدابير الحجر الصحي للمسافرين القادمين، ولا يمكن إعادة السفر الدولي في ظل هذه الظروف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

«مدبولى» يكلف بنقل طبيب أصيب بعدم الرؤية بمستشفى للعزل إلى الرعاية العاجلة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

عمرو السولية: لم أفكر فى الرحيل عن الأهلى

رمضان صبحى: أخبار سارة تنتظر جماهير الأهلى (فيديو)

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر