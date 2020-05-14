طبيب يكشف تفاصيل إصابته بالعمى فى مستشفى العزل

قال الدكتور محمود سامي، طبيب أمراض الباطنة، الذي أصيب بالعمى أثناء عمله في مستشفى العزل ببلطيم، إن حالته الصحية أصبحت أفضل.وأشار الدكتور سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه لم يتم تحديد بعد إذا ما كان سيخضع لجراحة لإعادة بصره، أم سيخضع للعلاج الدوائي.وكشف الدكتور سامي، تفاصيل إصابته، قائلا إنه يعمل 11 ساعة يوميا، ومع تعرضه للضغط والتوتر وضغط الدم، شعر بإعياء وصداع، ظن أنه أصيب بفيروس كورونا، لكن بعد إجراء آشعة على الصدر، تبين أنه لا يعاني من شيء، ثم أغمى عليه وقت الإفطار، وأصيب بالعمى بسبب ارتفاع الضغط والتوتر.وعقب الإعلامي شريف عامر، قائلا: "الناس مديونة ليك ولغيرك من الأطباء، إن شاء الله تقوم بالسلامة، دعواتي ودعوات الناس لك بالشفاء، وهو دعاء صادق".ووصف شريف إصابة الطبيب بالعمي، بأنها إصابة جندي محارب، صحييح أنها ليس جراء فيروس كورونا، ولكنه أصيب في إطار عمله لمواجهة الفيروس القاتل.