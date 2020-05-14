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منوعات

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

الخميس 14/مايو/2020 - 01:30 ص
آخر موعد تسليم الأبحاث
آخر موعد تسليم الأبحاث
أحمد عوض
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ننشر آخر موعد تسليم الأبحاث وذلك عبر رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربي من أجل تسجيل الدخول للطلاب، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار جديد بشأن المواعيد؛ نظراً للمشكلات التي تواجه الطلاب خلال تقديمها، وكان تم الإعلان عن جدول مواعيد التسليم للطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

آخر موعد تسليم الأبحاث

في هذا التقرير تجد الجدول المعلن مسبقاً للتسليم الأبحاث حيث بدء الطلاب وأولياء الأمور بالتسليم منذ السبت الماضي، حيث أعلن طارق شوقي وزير التعليم، عن تغيير مواعيد التسليم والتي كان من المقرر تسليمها في منتصف أبريل الماضي بأن تكون ممتدة حتى الأحد والإثنين 17 و18 مايو للمتخلفين من جميع المواعيد.

وكان القرار ينص على أن يبدأ التسليم في الأول من مايو المقبل ومنتصف مايو الموعد الأخير لتسليم الأبحاث، حتى مددت وزارة التربية والتعليم مواعيد تسليم الأبحاث ليصبح الموعد الأخير له 18 من الشهر الحالي وذلك على النحو التالي:-

  • يوم السبت 9 مايو 2020 الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي لمن لم يمتحن إلكترونيًا.
  • يوم الأحد 10 مايو 2020 الصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي والأول الثانوي لمن لم يمتحن إلكترونيًا.
  • الإثنين 11 مايو 2020 الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي لمن لم يتمحن إلكترونيًا.
  • الثلاثاء 12 مايو 2020 الصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي والثاني الثانوي لمن لم يمتحن إلكترونيًا.
  • الأربعاء 13 مايو 2020 المتخلفين من الصفوف التالية:-
  • الصف الثالث والرابع الابتدائي،الصف الثاني الإعدادي، الصف الاول الثانوي.
  • الخميس 14 مايو 2020 المتخلفين من الصفوف التالية:-
  • الصفين الخامس والسادس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي، والصف الثاني الثانوي.
  • السبت 16 مايو 2020 المتخلفين من كل الصفوف.

آخر موعد تسليم الأبحاث

  •  الأحد والإثنين 17 و18 مايو للمتخلفين من جميع المواعيد

رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربي تسجيل الدخول للطلاب

أصدرت الوزارة ثلاثة أو أربعة موضوعات لكل مرحلة دراسية ليختار الطالب تكوين مجموعة من خمس طلاب موضوع لمناقشة والكتابة فيه، ورفعه عبر منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربي تسجيل الدخول للطلاب.


الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي أعلن طريقتين للتسليم، الطريقة الأولى كتابة الطالب أو المجموعة البحث على الكمبيوتر ثم حفظه ثم يتم رفعه علي المنصة التعليمية الإلكترونيّة مباشرة، وجاءت الطريقة الثانية يستطيع الطالب تنزيل محتوي البحث جاهز وطباعته وبعد ذلك يبدأ الطالب في الكتابة عليه بخط اليد، ثم استعراض البحث على الكمبيوتر في أي مركز من مراكز تلك الخدمة، ثم حفظه في الذاكرة وتسليمه للمتخصص بالتكنولوجيا في المدرسة ويقوم برفع البحث بنفسه.

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