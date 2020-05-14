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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة رصف شوارع طنطا على حساب المقاولين

الخميس 14/مايو/2020 - 01:25 ص
رصف شوارع طنطا
رصف شوارع طنطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شكل طارق رحمي، محافظ الغربية، لجنة برئاسة الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة طنطا لاستلام ومراجعة الطرق التي تم تنفيذها سابقًا أو الجديدة، وذلك بعدما تبين عدم استلام جيد للطرق التي تتم بالمحافظة، وورود العديد من شكاوى المواطنين والأحياء بوجود عيوب بشوارع تم رصفها حديثًا.

وقامت اللجنة المشكلة بوضع أسس لأعمال تقييم الطرق قبل استلامها طبقًا للكود المصري للطرق، حيث تقضي هذه الأسس بالاختبارات اللازمة لإقرار صلاحية الطرق، وذلك بعد ما تبين للجنة عدم صلاحية 8 طرق تم رصفها حديثًا بحي ثان طنطا، وهي شوارع «شوقي، الشيتى، المعتصم، حسن حسيب، صدقي، توت عنخ آمون، القذافي، سيد عبد اللطيف».

وأثبتت الاختبارات الفنية التي تمت علي الطرق سالفة الذكر بمعامل كلية الهندسة عدم صلاحيتها، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة عمل طبقة سطحية أخرى لهذه الطرق حتي تكون صالحة للاستخدام، نظرًا لما أصاب الطبقة السطحية السابقة من مشاكل وعيوب نتيجة عدم صلاحية الخلطة الأسفلتية الموجودة فيها.

وأفاد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ورئيس اللجنة، أنه تقرر إيقاف جميع مستحقات المقاولين القائمين علي أعمال الرصف لهذه الطرق، وعدم صرف أي مستحقات لهم عن أي أعمال تتم داخل المحافظة لحين إصلاح الطرق المذكورة سلفًا.

وأكد نائب محافظ الغربية، إصرار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ توصيات لجنة الاستلام حفاظًا علي المال العام، بعد تقاعس المقاولون في البداية عن تنفيذ الاصلاحات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ إعادة الرصف علي نفقتهم اعتبارًا من أمس الأربعاء، وتم البدء بالطرق التي تم استلامها سابقًا بشكل مبذئي والتي لم يتجاوز استلامها عام واحد، وهي شوارع «صدقي، وحسن حسيب، والقذافي»، وجاري استكمال باقي الشوارع، مضيفًا أنه جاري تقييم باقي الشوارع للتأكد من صلاحيتها قبل أعمال الاستلام النهائي، أو عمل التعديلات اللازمة عليها حال ثبات عدم صلاحيتها.

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