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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طلاب رفعوا شعار "مجموع الثانوية ليس مقياس"

الخميس 14/مايو/2020 - 01:24 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
اسماء منصور
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رفض بعض طلاب الثانوية العامة ربط كفائتهم وقدراتهم بالمجموع الدراسي متمردين على مسمي كليات القمة، ورافعين شعار أن هناك أشياء أخرى أهم من إحراز المجموع الكبير وفيما يلي آراء بعض هؤلاء الطلاب.

تقول جنة محمد طالبة في الصف الثالث الثانوي أدبي من زهراء المعادي، لم يعد من المقبول ربط قدرة وكفاءة الطالب بمجموعة خاصة وأن هذا وقت التطور التكنولوجي، تلك الإعتقادات زمنها من المفترض أن يكن قد انتهى وهناك العديد من الطلبة في الوقت الحالي بدأو يدركون ذلك، مضيفة أن بناء المهارات أثناء الفترة الثانوية هدفا ذا نفعا أكبر للطالب من إحراز المجموع خاصة وأن جانب كبير من المواد الدراسية قائم على الحفظ ولذلك إن دل إحراز مجموع عالي علي الإلتزام لكن ذلك لا يدل علي التنبؤ بالنجاح فيما بعد.

وصرح محمد نصر طالب في الصف الثالث ثانوي بأن، الطالب عليه أن يحدد أي المهن تناسبه وقادر على النجاح بها، وأي الوظائف هي المفضلة لديه، ومجموع كل كلية ليس مقياس لكونها أفضل من الكلية الأخرى، وإستطرد أنه لاحظ كون الأغنياء لم يدخلوا الكليات المتعارف علي كونها كليات قمة، وهذا دليل على أن الدرجات ليش شرط للنجاح.

ويتفق معه شريف عجوة طالب في الصف الثاني الثانوي في كون مجموع الثانوية العامة لا يعني النجاح في الحياه العملية فيما بعد، ويصرح عجوة علي أن نظرة المجتمع يجب أن تتغير لطالب الكليات الأدبية، وكذلك فإن ضغط الأهالي علي أولادهم يجب أن يقل لدخول كلية فربما إبنهم لا يحبذ دخول هذه الكلية.

وأشار إلى أنه، ليس كل شخص يحب بالضرورة أن يصبح طبيبًا وكذلك فإنه ليس كل الطلاب يحبون الهندسة والرياضيات وبالتالي فإن مهنة الهندسة لا تناسبهم.

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