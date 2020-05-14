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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل «الفتوة»

الخميس 14/مايو/2020 - 12:58 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة الحياة الحمراء في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم وذلك بمشهد جمع كل من أهالي الجمالية للهتاف باسم حسن الجبالي الفنان ياسر جلال بعد أن حصل على لقب "فتوة الجمالية"، حيث أكد "حسن" أنه لن يكون هناك مظلومًا في الجمالية بعد الأن لينتقل المشهد إلى "ليل" الفنانة مي عمر وشقيقها عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني والذي طلب منها أن تترك الجمالية، مؤكدًا أنه سوف يحصل على الفتونة من حسن الجبالي بينما تركها وغادر من المنزل الذي رفضت أن تغادره وحدث بينهما خلافًا كبيرًا.

واستمرت الحلقة بمشهد جمع "الشيخ مبروك" الفنان أحمد خالد صالح الذي طرد من منزله لقيامه بطلب يد "شكر" الفنانة هنادي هاني مهنا، بينما انتقل المشهد إلى كل من، "جميلة" الفنانة نجلاء بدر والمعلم عزمي أبو شديد الفنان احمد صلاح حسني وذلك بعد عقد قرانهما لينتقل المشهد الآخر إلى زيارة خاصة من سيد اللبان الفنان رياض الخولي إلى حسن الجبالي في الحارة لتهنئته بمنصب فتوة الجمالية.

وفي مشهد آخر ظهرت سيدتان قامت بمحاولة خطف "ليل" الفنانة مي عمر وهو ما لم يحدث حيث لحقتها خادمتها، بينما خرجت لتستنجد بحسن الجبالي في اللحظة التي كان يتحدث فيها مع سيد اللبان والذي كشف له أنه لن ياخذ "ليل" نهائيًا لأنها ستصبح زوجته عقب الأربعين الخاص بوالدها الفتوة السابق المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل لتنتهي الحلقة.

مسلسل "الفتوة" يشارك في السباق الرمضاني الحالي ضمن خطة درامية لعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة وهو العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وانعام سالوسة واحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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