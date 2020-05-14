«مدبولى» يكلف بنقل طبيب أصيب بعدم الرؤية بمستشفى للعزل إلى الرعاية العاجلة

قالت رئاسة الوزراء، فى بيان لها قبل قليل، إنه تنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليًا فى عدم القدرة على الرؤية.وأوضحت رئاسة الوزراء خلال بيانها أنه جار التنسيق حاليًا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام الى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوى، أو أى مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة.وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على أنه كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل يتم تنفيذه فورًا.