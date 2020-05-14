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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

الخميس 14/مايو/2020 - 12:52 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
الدستور
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يتجه أمير قطر تميم بن حمد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، خلال أيام، بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يتخذ موقفًا مناهضًا من الدول أعضاء المجلس.

وأفادت مصادر لـ"الدستور" بأن "تميم" تواصل مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ليبلغه بقراره، الذي ينوي الإعلان عنه رسميًا الأيام المقبلة.

كما حاول "تميم" الاتصال بكل من العاهل البحريني حمد بن عيسى، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، لإبلاغهما بالقرار، غير أنه لم يتلق ردًا على المحاولة.

بداية الأزمة

وقررت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، مقاطعة قطر، بعد إصرار الدوحة على نهجها في دعم وتمويل جماعات إرهابية معادية للـ4 دول.

وتأوى قطر هاربين من أحكام قضائية في مصر، على خلفية قضايا عنف وإرهاب، كما أنها سخرت قناة "الجزيرة" كمأوى لهم؛ لمهاجمة الرباعي العربي، والتحريض على العنف والطائفية.

وتتخذ تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، موقفًا مناهضًا للرباعي العربي، حيث كانت أول من دافع عن سياسات قطر، علاوة على انتهاجها ذات السياسة في إيواء أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى دعم وتمويل الجماعات المسلحة في كل من سوريا وليبيا.

محاولة انقلاب

وترددت أنباء منذ أيام، عن أزمة داخل الأسرة الحاكمة بالدوحة، بسبب خلافات على الحكم، وصلت إلى اشتباك وإطلاق النار.

ونقل فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وعدد من الأتراك، واصفًا ذلك بـ"اختلاف الخونة في قطر".

ونشر فهد آل ثاني، مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وتداوله عدد من النشطاء، قال إنه يحتوى على مشاهد لإطلاق نار واشتباكات في قطر، يقال إنها في محيط السفارة التركية بالدوحة.

وأضاف فهد آل ثاني: "المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

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