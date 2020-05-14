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«ياسمين» تكشف كيف أصيبت بكورونا رغم بقائها فى المنزل (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 05:11 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قالت الطالبة ياسمين أحمد، مصابة بفيروس كورونا، إنه رغم بقائها في المنزل منذ شهرين، بعد قرار تعطيل الدراسة في الجامعات، إلا أنها أصيبت بالفيروس.

وكشفت ياسمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، كواليس إصابتها، قائلة إن الأمر بدأ بإصابة والدها بدور إانفلونزا شديد، وذهب للطبيب، فشخص حالته أنه برد واحتقان في الحلق، وأعطاه الأدوية، مع المشروبات الساخنة، واسترد صحته بعد أسبوع.

وأضافت: "بعد 10 أيام من تعافي والدي، شعرت بصداع شديد وارتفاع فى درجة الحرارة لعدة أيام، ثم سعال شديد، روحت مستشفى الحميات وبعد تشخيص حالتى التهاب رئوي، عملوا مسحة وثبت إصابتى بفيروس كورونا، وخضعت للعزل".

ولفت إلى أن والدتها وشقيقتها، غالبا أصيبتا بالفيروس، لكن لم تظهر عليهما أعراض، مثلها، وخضعتا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وعقب الإبراشي: "ياسمين والدها كان يذهب إلى العمل، وأصيب بالفيروس القاتل وتعافى منه بعدما أصاب بقية أفراد الأسرة، والرسالة هو أنه على كل شخص يجب أن يحترس لأنك لا تصيب نفسك فقط، وإنما تصيب عائلتك أيضا".

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