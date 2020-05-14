البرازيل: أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» فى يوم واحد

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء، عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385، إضافة إلى 749 وفاة.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 188974، متجاوزة فرنسا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها 177700، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررًا.