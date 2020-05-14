فرنسا تخفف القيود على الحدود لبعض المسافرين الأوروبيين

قررت فرنسا اليوم الخميس تخفيف بعض القيود على حدودها مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن لحرية التنقل وكذلك المملكة المتحدة.ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه سيتم تخفيف تلك القيود من خلال السماح بحقوق الحضانة وزيارة الأزواج أو الزوجات أو أحد الوالدين في دور رعاية المسنين.ويأتي هذا بعدما قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتبارًا من يوم السبت المقبل.