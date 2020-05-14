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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: اليوم طقس حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس 14/مايو/2020 - 08:04 ص
جريدة الدستور
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانًا.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 20
الإسكندرية 29 18
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 19
دمنهور 32 18
بلطيم 28 18
مطروح 29 17
السلوم 30 16
سيوة 38 16
بورسعيد 28 20
دمياط 28 18
الزقازيق 36 18
الإسماعيلية 37 17
المنصورة 35 18
السويس 36 18
العريش 29 16
رفح 28 15
رأس سدر 38 21
نخل 36 14
نويبع 33 26
طابا 34 20
كاترين 30 12
الطور 32 22
شرم الشيخ 37 25
الغردقة 36 24
مرسى علم 25 21
الفيوم 37 18
وادي النطرون 36 18
بني سويف 37 18
المنيا 39 21
أسيوط 39 18
سوهاج 39 18
قنا 40 20
الأقصر 42 23
أسوان 42 25
أبوسمبل 40 22
إدفو 42 24
الوادي الجديد 43 23
شلاتين 39 25
أبورماد 38 24
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 26

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