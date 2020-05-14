«الأرصاد»: اليوم طقس حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانًا.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 20الإسكندرية 29 18طنطا 34 19شبين الكوم 35 19دمنهور 32 18بلطيم 28 18مطروح 29 17السلوم 30 16سيوة 38 16بورسعيد 28 20دمياط 28 18الزقازيق 36 18الإسماعيلية 37 17المنصورة 35 18السويس 36 18العريش 29 16رفح 28 15رأس سدر 38 21نخل 36 14نويبع 33 26طابا 34 20كاترين 30 12الطور 32 22شرم الشيخ 37 25الغردقة 36 24مرسى علم 25 21الفيوم 37 18وادي النطرون 36 18بني سويف 37 18المنيا 39 21أسيوط 39 18سوهاج 39 18قنا 40 20الأقصر 42 23أسوان 42 25أبوسمبل 40 22إدفو 42 24الوادي الجديد 43 23شلاتين 39 25أبورماد 38 24حلايب 34 28رأس حدربة 34 26