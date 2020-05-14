الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات رئيس الاحتياطلى الفيدرالى

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا لليوم الثاني على التوالي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الخميس من ضعف اقتصادي ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا، ودعا الكونجرس إلى الاتفاق على دعم مالي إضافي.وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة «باول» لتحفيز إضافي قد لا تلقى آذانًا صاغية.وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.كانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستويات مارس.