رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل توقعات رئيس الاحتياطلى الفيدرالى

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
طباعة
أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا لليوم الثاني على التوالي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الخميس من ضعف اقتصادي ممتد بسبب جائحة فيروس كورونا، ودعا الكونجرس إلى الاتفاق على دعم مالي إضافي.

وتراجعت الأسهم حيث بدا أن المستثمرين يتحسبون لتباطؤ اقتصادي أعمق من توقعاتهم السابقة ويخشون من أن دعوة «باول» لتحفيز إضافي قد لا تلقى آذانًا صاغية.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 519.97 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 23244.81 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 50.15 نقطة أو 1.75 بالمئة ليسجل 2819.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 139.38 نقطة أو 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة.

كانت مراهنة المستثمرين على تعاف سريع قد ساعدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على الارتفاع نحو 30 بالمئة من أدنى مستويات مارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

أول ليلة وترية.. تعرف على موعد ليلة القدر في رمضان 2020 - 1441

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

''الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة

عمرو السولية: لم أفكر فى الرحيل عن الأهلى

رمضان صبحى: أخبار سارة تنتظر جماهير الأهلى (فيديو)

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر