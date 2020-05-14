الفاتيكان وكنائس العالم يصلون لتجاوز كورونا.. اليوم

يترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الصلاة والصيام من أجل الإنسانية والتوجه إلى الله بصوت واحد لتجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19).ياتى ذلك بناء على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والذي دعت فيه القيادات الدينية للتوحد في الصلاة من أجل جائحة كورونا، وهو الأمر الذي رحبت به الكنائس المسيحية المختلفة، وأطلقت استجابتها للدعوة، ودعت جموعها للصلاة والصوم في هذا اليوم.ومن جهتها، قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر المشاركة في المبادرة، والصلاة والصوم من المنزل، من أجل رفع الوباء عن البشرية كلها.وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان له في وقت سابق، "نطلب من جميع كنائسنا الإنجيلية دعوة كل الشعب الإنجيلي لتخصيصِ يوم 14 مايو لطلب التدخل الإلهي لرفع الوباء عن البشرية، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".أما الكنيسة الكاثوليكية في مصر فأكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، استجابته للدعوة المنبثقة عن الفاتيكان والأزهر الشريف.وأوضح الأنبا إبراهيم إسحق، في بيانا له، "أنه تضامنا مع البابا فرنسيس ولجنة الأخوة الإنسانية نوصي بأن يكون الخميس 14 مايو يوما للصلاة والصوم كل فرد في مكانه، ليرفع الله هذا الوباء عن العالم وأن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء هذا الوباء الخطير".وأكد أنه تقدم كل القداسات في هذا اليوم على هذه النية الخاصة، ولأجل شفاء كل المرضى، طالبا من الله أن يحرر البشرية من كل خوف ويشفينا من كل الأمراض.