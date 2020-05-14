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حوادث

القبض على أبطال فيديو «السنج والسواطير» بالسلام

الخميس 14/مايو/2020 - 04:29 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على 6 شباب ظهروا في مقطع فيديو يحملون أسلحة بيضاء «سنج وسواطير وسيوف» في مشاجرة بين بلطجية بمنطقة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تداول مقطع فيديو يظهر فيه 3 شباب يحملون أسلحة بيضاء ويهجمون على أحد المنازل بمنطقة السلام أول، ودلت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين طرفين، وحاول كلاهما استعراض القوة والبلطجة، وقام كلا الطرفين بالاعتداء على الآخر، مما تسبب في ترويع المواطنين سكان المنطقة، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام من تحديد المتهمين، وإعداد كمائن أمنية، وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت منطقة السلام قد شهدت قبل أيام جريمة قتل بشعة فقد على إثرها المجني عليه أحمد حسن رزق حياته بطعنات من متهم يدعى محمود شاذلي وشهرته شندي، وقد قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي سرعة الانتهاء من التحقيقات واستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي، وإنهاء إجراءات الأوراق بهدف سرعة تقديم المتهم لمحاكمة عادلة عاجلة تثلج صدر أهل القتيل، وتجعل من القاتل عبرة للحد من جرائم النفس.

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