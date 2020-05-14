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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 20 من «كريزى تاكسى».. زواج عرفى داخل تاكسى فى الإسكندرية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:11 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
دعاء عبد المقصود
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خلال الحلقة 20 من الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية السائق سانتياجو الشحات زير النساء الذي يعيش في القاهرة وجاء إلى الإسكندرية لمقابلة مجموعة من النساء تعرف عليهن عن طريق الإنترنت.

وتأتي له مكالمة من إحداهمن تبلغه أن أخيها قد اكتشف العلاقة فيقابلها في وجود الراكب معه، فيقررا أن يتزوجا عرفيًا ويكون الراكب هو الشاهد، ليظهر فجأة أخو الفتاة لتبلغه أنها تزوجت الراكب عرفيًا والعقد معه، وهنا يجن الراكب ويبدأ في تكذيبها ويطلب الذهاب لقسم الشركطة ويتطاول على أخيها وعلى السائق، إلا أن يتدخل طاقم العمل ويكشفان حقيقة المبالغ.

الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين، وإنتاج شركة يالوتيب، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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