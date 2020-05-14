مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020





وتفقدت هيئة السكة الحديدية أكثر من 8 ملايين راكب خلال شهر حرصا على صحتهم وسلامتهم من الوباء المنتشر، ووسط كل هذه الإجراءات انخفضت أرباح هيئة السكك الحديدية إلى 161.6 مليون جنيه خلال شهر مارس 2020.











مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 14-5-2020



قطار رقم 1205 ـ مختلط



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.



قطار رقم 903 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.



قطار رقم 7 ـ مميز



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.



قطار رقم 905 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.



قطار رقم 901 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.



مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 14-5-2020



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.



قطار 3002 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.



قطار 3004 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.



قطار 2006 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.



قطار 988 اكسبريس مكيف



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.



قطار 88 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

وكانت أعلنت الدولة عن فرض حظر التجوال بناءا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، ويقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 14-5-2020قطار رقم 1205 ـ مختلطيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار رقم 903 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار رقم 7 ـ مميزيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 14-5-2020يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.قطار 3002 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.قطار 3004 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.قطار 2006 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.قطار 988 اكسبريس مكيفيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.قطار 88 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

يبحث المواطنين على مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بعد تفشي عدوى كورونا المستجد، وتقوم هيئة السكة الحديد بتوفير الراحة والوقت للمواطن.