مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020
الخميس 14/مايو/2020 - 04:52 ص
هبه محمدطباعة
يبحث المواطنين على مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بعد تفشي عدوى كورونا المستجد، وتقوم هيئة السكة الحديد بتوفير الراحة والوقت للمواطن.
وتفقدت هيئة السكة الحديدية أكثر من 8 ملايين راكب خلال شهر حرصا على صحتهم وسلامتهم من الوباء المنتشر، ووسط كل هذه الإجراءات انخفضت أرباح هيئة السكك الحديدية إلى 161.6 مليون جنيه خلال شهر مارس 2020.
وكانت أعلنت الدولة عن فرض حظر التجوال بناءا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، ويقدم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-5-2020
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 14-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 14-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الخميس 14-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الخميس 14-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 اكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.