هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء على سؤال نصه:«هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟».. وكان رد الإفتاء على السؤال، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وقالت دار الإفتاء إنه، تجوز الصدقة على غير المسلم، فهي من البر الذي أمرت به الشريعة.من ناحيته، قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق إن، الصدقة تجوز لأى أحد مسلمًا كان أو غير مسلم، أما الزكاة فالله عز وجل فرضها لفقراء المسلمين فقط.وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، أن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضا للأغنياء، فإن يكن مسلمًا غنيا يأخذ من الصدقة.