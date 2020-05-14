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«الإفتاء»: أكثروا من الصدقات لرفع البلاء

الخميس 14/مايو/2020 - 04:56 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المؤسسات والجمعيات الخيرية فكرة جيدة في النيابة عن الأفراد لتوصيل الخير لمن يستحقوه، داعيًا إلى الإكثار من الصدقات في هذا التوقيت لرفع البلاء.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التبرع للمؤسسات الخيرية شيء حسن، داعيًا للمساهمة في أعمال تلك المؤسسات خاصة في هذه الأيام التي نمر بها.

وحذر من بعض الذين يعملون في السر والخفاء للاستيلاء على الأموال، وتذهب إلى غير الطريق الذي نرجوه، مؤكدًا أنه يجب أن يختار الإنسان المكان المعتمد من الدولة ليضع فيه ماله، لأنه شيء في العلن، ويكون عليه رقابة من الدولة.

كما دعا المسلمين إلى الإكثار من الصدقات في هذا الوقت، مؤكدًا أن الصدقة ترفع البلاء، وتجعل الإنسان لا ينقطع عمله بعد وفاته.

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