9 نصائح هامة لمرضى السكر فى شهر رمضان

يعاني مرضى السكري فى شهر رمضان؛ بسبب طول فترة الصيام وتغير النظام الغذائي، مما قد يؤدي ذلك لدى البعض إلى هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، وهنا يجب على مرضى السكري إنهاء الصيام واستشارة الطبيب، ولهذا نستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح تتعلق بنظامهم الغذائي، بحسب الموقع الطبي «web teb».1- يجب فحص نسبة السكر بانتظام، حيث قد تؤثر التغيرات الكبيرة التي يمر بها جسم مريض السكري في رمضان مع تغير نظامهم الغذائي.2- يجب في وجبة الإفطار عدم تناول كميات كبيرة من الطعام في هذا الوقت، حتى لا ترتفع نسبة السكر بصورة حادة، كما يجب مراعاة كمية النشويات للمستوى المعتاد.3- في وجبة السحور، نحرص على أن تكون متوازنة، أي تجنب السعرات المرتفعة والزيوت والدهون التي قد تضر بالصحة.4- كما يجب تجنب الأطعمة المالحة لتفادي العطش، وأيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالسكر (مثل المشروبات المحلاة والقطايف).5-الاهتمام بتناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، لحصول الجسم على التوازن الغذائي اللازم بين الوجبتين.6- الاهتمام بشرب الكثير من المياه والسوائل.7- تقليل تناول الحلويات قدر المستطاع في رمضان، لأنها تزيد العطش وترفع مستوى السكر في الجسم.8- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد تناول وجبة الإفطار بساعة أو اثنتين.9- إذا حدث هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، يجب إنهاء الصيام فورًا، واستشارة الطبيب الخاص بك.