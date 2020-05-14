الداخلية تمنع إقامة إفطار جماعى على كورنيش المنصورة

في يقظة أمنية استباقية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من منع إقامة إفطار جماعي على كورنيش المنصورة، وضبط المنظمين إذ تم ضبط 21 سيارة لمخالفة قائديها لقرار منع التجمعات.يأتي ذلكفذلك إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا لتلك الجهود المبذولة.الداخلية تمنع إقامة إفطار جماعي على كورنيش المنصورة وبحسب المصادر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعى.. وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بإفتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.حيث تم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم فى الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي السياق ذاته تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة (3 مقاهى) بنطاق محافظات "الدقهلية، أسوان، جنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهى وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم.. حيث ضُبط داخل إثنين منهم عدد (25) نرجيله.وتكثف أجهزة الأمن جهودها بتشديد الرقابة على تنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق القانون لحماية المواطنين من إنتشار العدوى.وفي هذا الإطار وجه وزير الداخلية بانتشار الخدمات الأمنية بأعلى درجات اليقظة والكفاءة لمواجهة التحديات على جميع الأصعدة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتأمين الجبهة الداخلية للبلاد.