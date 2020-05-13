رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان.. رمضان البرنس ع الاسفلت

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:43 م
محمد المعتصم
محمد المعتصم
طباعة

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الفنان محمد رمضان « البرنس ...
- البرنس .. خروج رمضان البرنس من السجن معناه ان اللي فات بلطي واللي جاي جمبري
- فرحة الجمهور بخروج رمضان (البرنس) من السجن قد تجعل رمضان ( الممثل ) ياخد عربيته النهاردة ويلف ع الممثلين اللي عملوا دور اخواته و ياخد حقه وقتي .. ثقة في الله هيدغدغهم
مشاهدة مسلسل فرصة تانية حلقة 17 » ماي سيما

- فرصة تانية .. مواطن كان في غيبوبة وفاق منها وقال للممرضة انه لازم يمشي علشان شاف ريهام وهي بتقتل نفسها ولازم يشهد لأن زياد لازم يطلع براءة .. تخريجة لم تحدث حتى في مسلسلات سبيس تون
- اجمل مشاهد ياسمين صبري هي التى لا تتحدث فيها مطلقا
- ونحب تاني ليه .. عمرو محمود ياسين يواصل الكتابه السهلة التي تصل للقلب .. ومشهد ياسمين عبد العزيز في المستشفي مبهر

الحلقة 18 من "سكر زيادة"... فشل زواج نادية الجندي | في الفن
- لو تم تطبيق اجراءات الحجر الصحي على الدراما، اعتقد ان ( سكر زيادة) سيكون أولها
نصيحة لنجمات البوتكس والفيلارات وعمليات التجميل مع الوقت لن تمتلكي الا الموهبة .. يسرا نموذجا
مسلسل رجالة البيت الحلقة 18 | رجالة البيت الحلقة الثامنة عشر رمضان ...

- جميل ان يعتذر بيومي فؤاد للمشاهدين عن مستوى( رجالة البيت ) لكني لا اعرف اذا كان اعتذاره شجاعه أم تدبيس لبقية صناع العمل
- ١٠٠ وش عمل درامي ينتصر للمخرج الذي يجيد توظيف النص الجيد ويدير الممثل مهما كانت نجوميته
خبر مصر | اخبار مصر / "سبعبع" و"نجلاء" يكشفان كواليس "بـ100 وش ...

- اتمني ان يتحول الاحتفاء بشخصية (سبعبع ) إلى احتواء لصاحبها ومنحه مزيد من الفرص
- الخاسر الوحيد من برامج المقالب هو الفنان محمد ثروت .. فلا هو قدم برنامج حلو .. ولا حتى الناس كانت بتعرفه لما يقولهم ان ده مقلب .

الحلقة 16 من «كريزى تاكسى».. كروان إمبابة يجبر زبائنه على سماعه
- على جانب آخر كريزي تاكسي رغم بساطته الا انه اخف دم من كل برامج المقالب

أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل الإختيار - موقع اليوم الإخباري
-الاختيار .. جميل ان يتم تفنيد أفكار المتطرفين ومنظريهم والآباء المؤسسين لافكار العمف في سياق الدراما.. قوتنا الناعمة كفيلة بوضعهم في حجمهم الطبيعي
- الاختيار .. كالعادة انعام سالوسة قادرة على صناعة الدهشة بأقل أداء وكلامها عن الصعايدة والتار رسالة في حد ذاته
- الإخواني معتصم الذي انضم لأنصار بيت المقدس ثم قتل عبد الله بكل غل فجر عاصفة من الغضب ل( ثعالب السوشيال ميديا ) التى كانت تحاول تصوير أعضاء الجماعة انهم كانوا بياعين سبح بعد ٣٠ يونية

الحلقة 18 من "النهاية".. أحمد وفيق يكتشف أن عمرو عبدالجليل " | مصراوى
- إيقاع مسلسل النهاية لا يتناسب مع عدد الشابوهات التى يحصل عليها يوسف الشريف يوميا
- جميل ان تستمر غادة عبد الرازق في التمثيل حتى وإن لم يشعر بمسلسلها الأخير أحد.. الاجمل ان تراجع حساباتها وترسل رقم دكتور التجميل لبقية الممثلات

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

أوكرانيا: 402 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. هروب هشام عشماوي إلى ليبيا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

علماء أستراليون يطورون مرجانًا «مقاومًا للحرارة» لمحاربة التبييض

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر