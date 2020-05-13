محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان.. رمضان البرنس ع الاسفلت





- البرنس .. خروج رمضان البرنس من السجن معناه ان اللي فات بلطي واللي جاي جمبري

- فرحة الجمهور بخروج رمضان (البرنس) من السجن قد تجعل رمضان ( الممثل ) ياخد عربيته النهاردة ويلف ع الممثلين اللي عملوا دور اخواته و ياخد حقه وقتي .. ثقة في الله هيدغدغهم







- ونحب تاني ليه .. عمرو محمود ياسين يواصل الكتابه السهلة التي تصل للقلب .. ومشهد ياسمين عبد العزيز في المستشفي مبهر







نصيحة لنجمات البوتكس والفيلارات وعمليات التجميل مع الوقت لن تمتلكي الا الموهبة .. يسرا نموذجا







- ١٠٠ وش عمل درامي ينتصر للمخرج الذي يجيد توظيف النص الجيد ويدير الممثل مهما كانت نجوميته







- الخاسر الوحيد من برامج المقالب هو الفنان محمد ثروت .. فلا هو قدم برنامج حلو .. ولا حتى الناس كانت بتعرفه لما يقولهم ان ده مقلب .





- على جانب آخر كريزي تاكسي رغم بساطته الا انه اخف دم من كل برامج المقالب





- الإخواني معتصم الذي انضم لأنصار بيت المقدس ثم قتل عبد الله بكل غل فجر عاصفة من الغضب ل( ثعالب السوشيال ميديا ) التى كانت تحاول تصوير أعضاء الجماعة انهم كانوا بياعين سبح بعد ٣٠ يونية





- فرصة تانية .. مواطن كان في غيبوبة وفاق منها وقال للممرضة انه لازم يمشي علشان شاف ريهام وهي بتقتل نفسها ولازم يشهد لأن زياد لازم يطلع براءة .. تخريجة لم تحدث حتى في مسلسلات سبيس تون- اجمل مشاهد ياسمين صبري هي التى لا تتحدث فيها مطلقا- لو تم تطبيق اجراءات الحجر الصحي على الدراما، اعتقد ان ( سكر زيادة) سيكون أولها- جميل ان يعتذر بيومي فؤاد للمشاهدين عن مستوى( رجالة البيت ) لكني لا اعرف اذا كان اعتذاره شجاعه أم تدبيس لبقية صناع العمل- اتمني ان يتحول الاحتفاء بشخصية (سبعبع ) إلى احتواء لصاحبها ومنحه مزيد من الفرص-الاختيار .. جميل ان يتم تفنيد أفكار المتطرفين ومنظريهم والآباء المؤسسين لافكار العمف في سياق الدراما.. قوتنا الناعمة كفيلة بوضعهم في حجمهم الطبيعي- الاختيار .. كالعادة انعام سالوسة قادرة على صناعة الدهشة بأقل أداء وكلامها عن الصعايدة والتار رسالة في حد ذاته- إيقاع مسلسل النهاية لا يتناسب مع عدد الشابوهات التى يحصل عليها يوسف الشريف يوميا- جميل ان تستمر غادة عبد الرازق في التمثيل حتى وإن لم يشعر بمسلسلها الأخير أحد.. الاجمل ان تراجع حساباتها وترسل رقم دكتور التجميل لبقية الممثلات