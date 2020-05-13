ارتفاع إصابات «كورونا» بين العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى لـ135 حالة

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على المستشفيات، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا للعاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، ارتفع إلى 135 حالة، لا تحتاج أيًا منها إلى النقل للرعاية المركزة.وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن نسبة إصابة الطاقم الطبي بالزهراء تبلغ 20% من إجمالي عدد الإصابات، ويتم متابعة جميع الحالات أولًا بأول.وأوضح نائب رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أنه تم حجز ما يقرب من 85 حالة من المصابين بمستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر، والتي تم تخصيصها للمصابين التابعين للجامعة، لافتًا إلي أن باقي المصابين قاموا بعزل أنفسهم في منازلهم.وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مستشفى الزهراء الجامعي يعمل به ما يقرب من 900 عضو هيئة تدريس، و2057 شخصًا بين طبيب مقيم وامتياز وتمريض وعاملين وفنيين وإداريين، وأجريت الفحوصات لـ700 فرد من المخالطين للحالة المصابة بالفيروس.يذكر أنه تم اكتشاف الإصابات بكورونا بمستشفي الزهراء الجامعي، يوم الخميس الماضي، لموظفة بالمبنى الإداري، تعمل بعيادة خارجية، ونقلت الفيروس لزوجها الذي يعمل بالمطبخ، ونقله بدوره لباقي المصابين.وبحسب الدكتور محمود صديق، جاءت الإصابة من أحد العاملين بمطبخ المستشفى، والذي انتقل إليه من زوجته التي تعمل موظفة بالمبنى الإداري، ونقل إليها الفيروس من خارج المستشفى.وبناء علي عدد الإصابات التي تم اكتشافها، أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بغلق مستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، بصفة مؤقتة بعد ثبوت حالات إيجابية ب فيروس كورونا بمختلف الأقسام الداخلية، على أن يتم تعقيم المستشفى بالكامل، واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.وجاء في القرار: «نظرًا لظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف أقسام مستشفي الزهراء الجامعي، يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والخاصة بالطب الوقائي ومكافحة العدوي، من عمليات التعقيم للمباني والتطهير لجميع أقسام المستشفي، وتقرر بصفة مؤقتة إغلاق المستشفي إلى حين الانتهاء من تلك الإجراء.