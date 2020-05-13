زيزيت سالم تكتب: أيام التيه من غرفة إلى أخرى

أجبرت نفسي على التصالح مع ما أنا فيه طوال فترة الحجر واخترت أن أتأمل حياتي والمحيطين بي.فأما حياتي فقد انطوت على كثير من الأحداث الجميلة باستثناء بعض التصرفات المندفعة منها وغير المدروسة والتي لو عاد بي الزمان كنت فكرت مليا قبل القيام بها.وأما المحيطين بي فقد اقتربت من بعضهم وأصبحنا لا نفترق وجمعتنا ذكريات ومواقف وطدت صداقتنا الى أبعد الحدود، وآخرون اندمجت معهم في أحداث وحكايات أدت في النهاية إلى الابتعاد عنهم نتيجة اختلافات في وجهات النظر فلم يعد لومهم يهمني ولا خصامهم يغضبني.لم يبق لي غير الهروب إلى مكان آخر أجد فيه نفسي، ولأن المكان هو حدود البيت، ومساحته مهما كبرت محدودة، فإنني لجأت إلى إعادة ترتيب وقتي، ساعات لمشاهدة التلفاز وسماع الموسيقى وساعات للمطبخ وترتيب البيت، ووقت مقتطع للهاتف والسؤال عن الأهل والأصدقاء وساعات أكثر للقراءة والكتابة وتأمل الشخوص وعوالمها المحيطة، فأحيانا أجد نفسي في رواية "ظل الريح" داخل مقبرة الكتب المنسية بصحبة الأصدقاء الخياليين الذين يسكنون صفحات الكتب الذابلة ذات الرائحة الاستثنائية، وأحيانا تأخذني فرنسواز من يدي وتجلسني أمامها لأكون شاهدة على ليلتها العاشقة مع فضل الله في "غيوم فرنسية"، وأحيانا أكون ناديا في "سيدة الزمالك" بإرادتها القوية التي استعادتها وأصطحبها بنفسي الى مكان الكنز المخبأ في إطارات السيارات والذي لا يعرفه سوى المؤلف وأنا، وأحيانا أرسم حولي دائرة حيث تتراقص أمامي ألسنة النار المقدسة وأنا أردد حجاب العشق كامرأة برية تسكن عالم الأساطير في ديوان "ما أنا فيه"، وأحيانا أتسلل إلى حجرة مونيكا في "حروب فاتنة" وأرتدي فساتينها المدهشة وأختال بها ثم أعيدها إلى حقائبها قبل أن تكتشف فقدها، وأحيانا أوسوس للتمساح في "الدرويشة" أن يضرب بذيله أنحاء المطبخ لتتوقف البطلة عن حيرتها وأسئلتها التي أرهقته وتقرأ التعويذة فيعود أميرا كما كان.لكن يغالبني النوم فيغلبني، وعندما أستيقظ أحتاج إلى بضع دقائق لأستوعب في أي ساعة وفي أي يوم أنا فقد اختلطت علي أيام الأسبوع من كثرة ما تشابهت أحداثها.وكثير من الصباحات أستيقظ على حلم أحاول جاهدة أن أتذكره فأفلح أو يراودني النسيان عنه فأعصر ذاكرتي ليطفو فوقها لكنه يعاندني ويذهب دون عودة.وعديدة هي الصباحات والمساءات التي نرتدي فيها عباءة الصمت ونلتحف بوشاح اليقين ونقيم صلوات الأمل لعل الغمة تنزاح ونعود إلى حياتنا الطبيعية التي فرت منا على حين غفلة.