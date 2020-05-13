رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

زيزيت سالم تكتب: أيام التيه من غرفة إلى أخرى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:23 م
زيزيت سالم
زيزيت سالم
طباعة
أجبرت نفسي على التصالح مع ما أنا فيه طوال فترة الحجر واخترت أن أتأمل حياتي والمحيطين بي.

فأما حياتي فقد انطوت على كثير من الأحداث الجميلة باستثناء بعض التصرفات المندفعة منها وغير المدروسة والتي لو عاد بي الزمان كنت فكرت مليا قبل القيام بها.

وأما المحيطين بي فقد اقتربت من بعضهم وأصبحنا لا نفترق وجمعتنا ذكريات ومواقف وطدت صداقتنا الى أبعد الحدود، وآخرون اندمجت معهم في أحداث وحكايات أدت في النهاية إلى الابتعاد عنهم نتيجة اختلافات في وجهات النظر فلم يعد لومهم يهمني ولا خصامهم يغضبني.

لم يبق لي غير الهروب إلى مكان آخر أجد فيه نفسي، ولأن المكان هو حدود البيت، ومساحته مهما كبرت محدودة، فإنني لجأت إلى إعادة ترتيب وقتي، ساعات لمشاهدة التلفاز وسماع الموسيقى وساعات للمطبخ وترتيب البيت، ووقت مقتطع للهاتف والسؤال عن الأهل والأصدقاء وساعات أكثر للقراءة والكتابة وتأمل الشخوص وعوالمها المحيطة، فأحيانا أجد نفسي في رواية "ظل الريح" داخل مقبرة الكتب المنسية بصحبة الأصدقاء الخياليين الذين يسكنون صفحات الكتب الذابلة ذات الرائحة الاستثنائية، وأحيانا تأخذني فرنسواز من يدي وتجلسني أمامها لأكون شاهدة على ليلتها العاشقة مع فضل الله في "غيوم فرنسية"، وأحيانا أكون ناديا في "سيدة الزمالك" بإرادتها القوية التي استعادتها وأصطحبها بنفسي الى مكان الكنز المخبأ في إطارات السيارات والذي لا يعرفه سوى المؤلف وأنا، وأحيانا أرسم حولي دائرة حيث تتراقص أمامي ألسنة النار المقدسة وأنا أردد حجاب العشق كامرأة برية تسكن عالم الأساطير في ديوان "ما أنا فيه"، وأحيانا أتسلل إلى حجرة مونيكا في "حروب فاتنة" وأرتدي فساتينها المدهشة وأختال بها ثم أعيدها إلى حقائبها قبل أن تكتشف فقدها، وأحيانا أوسوس للتمساح في "الدرويشة" أن يضرب بذيله أنحاء المطبخ لتتوقف البطلة عن حيرتها وأسئلتها التي أرهقته وتقرأ التعويذة فيعود أميرا كما كان.

لكن يغالبني النوم فيغلبني، وعندما أستيقظ أحتاج إلى بضع دقائق لأستوعب في أي ساعة وفي أي يوم أنا فقد اختلطت علي أيام الأسبوع من كثرة ما تشابهت أحداثها.

وكثير من الصباحات أستيقظ على حلم أحاول جاهدة أن أتذكره فأفلح أو يراودني النسيان عنه فأعصر ذاكرتي ليطفو فوقها لكنه يعاندني ويذهب دون عودة.

وعديدة هي الصباحات والمساءات التي نرتدي فيها عباءة الصمت ونلتحف بوشاح اليقين ونقيم صلوات الأمل لعل الغمة تنزاح ونعود إلى حياتنا الطبيعية التي فرت منا على حين غفلة.

موضوعات متعلقة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

أوكرانيا: 402 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

علماء أستراليون يطورون مرجانًا «مقاومًا للحرارة» لمحاربة التبييض

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر